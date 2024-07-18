Состояние журналиста и телеведущего Владимира Познера резко ухудшилось, сообщили информагентства.

Состояние журналиста и телеведущего Владимира Познера резко ухудшилось, сообщили информагентства.В четверг, 18 июля, появилась информация о том, что Владимир Познер срочно был доставлен в больницу. Якобы еще в июне 90-летний журналист обратился за помощью к медикам из-за плохого самочувствия. Врачи озвучили знаменитости страшный диагноз – рак кожи, уточнил Mash.По данным издания, Познеру провели курс химиотерапии. Как минимум в течение дня он находился под капельницей. Состояние телеведущего якобы контролирует онколог.Вскоре после этих сообщений Владимир Владимирович вышел на связь. В телеграм-канале журналиста появилась публикация, в которой он назвал информацию о его болезни враньем. Он опроверг данные о госпитализации и уточнил, что в настоящий момент находится на неком международном семинаре. Телеведущий заверил, что с его здоровьем все нормально, то есть повода для беспокойства нет. Это же заявление было опубликовано на официальном сайте Познера.Ранее Владимир Познер рассказывал, что на 60-м году жизни ему диагностировали рак простаты, после чего прошла успешная операция. Но через 20 лет журналист снова узнал об онкологии. В тот раз у него был рак кишечника. Но и тогда знаменитость победила болезнь.