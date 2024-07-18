Лариса Долина стала участницей фестиваля Белые ночи Санкт-Петербурга, который Русское радио проводит в Северной столице. За кулисами с Народной артисткой встретился корреспондент Дни.ру.

Лариса Долина стала участницей фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", который "Русское радио" проводит в Северной столице. За кулисами с Народной артисткой встретился корреспондент "Дни.ру".На днях Лариса Долина отказалась принять цветы у поклонницы на фестивале классической музыки в Челябинске. В букете были лилии, на которые у певицы аллергия. Вскоре певица Слава на своем сольнике поддела Долину – мол, она берет любые цветы. Лариса Александровна прокомментировала эту историю."Если бы я взяла из ее рук лилии, то сразу бы упала в обморок, – пояснила Долина. – У меня жесточайшая аллергия на эти цветы. И все знают об этом. А она не знала. Я в очень мягкой форме сказала ей, что не могу принять цветы, и передала их Олегу Аккуратову (пианист, джазовый импровизатор и певец, с рождения страдает полной слепотой – Прим. Ред.), у которого нет аллергии на лилии".Подкол Славы Долина не считает умным. "Она просто не знает, что такое аллергия, – говорит певица. – Поэтому и судить ей очень легко. Дай Бог, чтобы и не узнала. Ведь у меня она жесточайшая".Аллергия на лилии может проявляться различными симптомами, включая насморк, заложенность носа, кашель, чихание, зуд и покраснение глаз, кожные высыпания и даже астматические приступы.