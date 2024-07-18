Гендиректору одной из коммерческих организаций во Владимире вынесен приговор за присвоение свыше 6...
Гендиректору одной из коммерческих организаций во Владимире вынесен приговор за присвоение свыше 6 млн рублей
Во Владимира вынесен приговор в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, осуществляющих розничную торговлю строительными материалами в областном центре. Она признана виновной в совершении 24 преступлений.
"Осужденная, занимавшая указанную выше должность, принимала от покупателей в качестве предоплаты за стройматериалы денежные средства, которые впоследствии на расчетные счета организации не вносила, а распоряжалась ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства по поставке товара", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Таким образом в период с мая 2021 по декабрь 2022 года женщина похитила свыше 6,1 млн рублей.
Вину злоумышленница не признала, просила ее оправдать.
В то же время, в судебном заседании прокурором суду представлены неопровержимые доказательства её виновности в совершении указанных преступлений.
Виновной назначили 2 года исправительной колонии общего режима, женщина взята под стражу в зале суда.
Удовлетворены иски потерпевших о взыскании причинённого преступлениями ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky