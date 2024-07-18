Гендиректору одной из коммерческих организаций во Владимире вынесен приговор за присвоение свыше 6...

Гендиректору одной из коммерческих организаций во Владимире вынесен приговор за присвоение свыше 6 млн рублейВо Владимира вынесен приговор в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, осуществляющих розничную торговлю строительными материалами в областном центре. Она признана виновной в совершении 24 преступлений."Осужденная, занимавшая указанную выше должность, принимала от покупателей в качестве предоплаты за стройматериалы денежные средства, которые впоследствии на расчетные счета организации не вносила, а распоряжалась ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства по поставке товара", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Таким образом в период с мая 2021 по декабрь 2022 года женщина похитила свыше 6,1 млн рублей.Вину злоумышленница не признала, просила ее оправдать.В то же время, в судебном заседании прокурором суду представлены неопровержимые доказательства её виновности в совершении указанных преступлений.Виновной назначили 2 года исправительной колонии общего режима, женщина взята под стражу в зале суда.Удовлетворены иски потерпевших о взыскании причинённого преступлениями ущерба.Приговор не вступил в законную силу.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky