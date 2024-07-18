Искусство в камне: Суздаль-юбиляр принимает подарки от российских скульпторов Симпозиум мастеров...

"Искусство в камне": Суздаль-юбиляр принимает подарки от российских скульпторовСимпозиум мастеров принимал Судогодский район. Какие скульптуры представили участники, и где их установят? Расскажет Кристина Иванова.Жара. На улице 34 градуса. В маске, очках и кепке мастер шлифует раскаленный камень. Во дворе Муромцевского лесотехнического техникума вырисовывается стихийная выставка - итог большой десятидневной работы скульпторов. Участников межрегионального симпозиума.Мария - художник из Владимира - вносит последние детали. В Лик Архангела Михаила и образ сокола - эта птица изображена на гербе Суздаля.Мария Зайцева-Теплова — скульптор:- Мне, в принципе, достался такой камень, под который мой эскиз прям очень хорошо подошел. Я подумала, что это судьба. Надо сделать образ защитника русской земли. Это Архангел Михаил, он воин. Он защищает наше отечество, наших воинов.Юбилей древнего города - тема этого симпозиума. Каждый мастер создал по несколько фигур. Среди них очевидные "суздальские" истории. Но есть и образы абсолютно новые. Организатор съезда - скульптор Игорь Черноглазов - показывает, каким будет цвет его композиции после полировки - поливает водой гранитный "Вечер на Каменке". Романтика летних суздальских дней. Это его подарок городу-музею.Игорь Черноглазов - скульптор, заслуженный художник России:- Во Владимире будет выставка, посвященная юбилею Суздаля. И все эти работы будут представлены на этой выставке. И я думаю, что, в виде исключения, наши гости тоже будут экспонироваться на этой выставке. Хотя это будет и областная выставка.Муромцевский съезд объединяет абсолютно разных художников. И материалы. Гранит, известняк, мрамор, дерево. Сергей Лопухов - мастер из Калужской области - показывает гусеницу из розового камня. А это габбро - черный гранит. Магматическая горная порода. Очень плотная, со своим огнем внутри. Из него скульптор выточил женщину. Купальщицу.Сергей Лопухов - скульптор (Калужская область):- Он чуть побогаче. В палитре. Тут цвет проявляется, тут - фактура интересная. Потом можно разными химическими свойствами - пропитать какой-то жидкостью и так далее. Вот чуть богаче эта палитра.Скульптор - профессия для интровертов, - говорят здесь. Большую часть времени художники по камню проводят одни - в своих мастерских. Потому такие симпозиумы - глоток свежего воздуха в пыльной реальности ваятеля. Формат пока стандартный - малая форма. Но уже в следующем году все может измениться.Сергей Лопухов - скульптор (Калужская область):- Конечно, мы это постоянно обсуждаем, конечно...Вот где-то такого плана. Грубо говоря, там 70 на метр - вот такие камушки…Очень скоро все эти работы отправятся в Суздаль. Часть - на выставки. Другая - в подарок гостям тысячелетнего города.Кристина Иванова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».