Господдержка сельхозпроизводителей, реализация фермерской продукции и открытие новых торговых точек — всё это обсуждалось на открытой конференции в Центральном рынке. Цель встречи —

Господдержка сельхозпроизводителей, реализация фермерской продукции и открытие новых торговых точек — всё это обсуждалось на открытой конференции в Центральном рынке. Цель встречи — развивать производство качественной продукции в области. На форуме частникам можно было заявить о себе, показать товар лицом. Светлана Николаева более 30 лет занимается изготовлением семейного меда. Свою продукцию выставляет лишь на Центральном