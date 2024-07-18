Мошенники нашли новый способ добраться до счетов жителей Владимирской области Какие только маски...

Мошенники нашли новый способ добраться до счетов жителей Владимирской областиКакие только маски не примеряют телефонные мошенники: «Мама, это сын, я сбил человека. Нужны деньги». «Это служба безопасности банка, на вашем счете подозрительная активность, на вас берут кредит». «Беспокоит портал Госуслуги, ваш аккаунт взломали». «Это оператор связи, надо продлить действие сим-карты».А теперь злоумышленники придумали себе новую роль, рассчитывая сбить с толку важностью звонка. Они стали представляться помощниками судей. Правда, как и любой их разговор, всё сводится к одному – к просьбе продиктовать код из смс.Мошенники, получив информацию о назначенных к рассмотрению делах, находящуюся в открытом доступе на сайте суда, звонят участвующим в деле лицам и сообщают, что на определенную дату назначено заседание.Простят подтвердить факт участия в судебном заседании и сообщают о необходимости регистрации гражданина на электронной площадке, для чего требуют сообщить персональные данные."Суды, судьи и аппарат никогда не будут просить вас коды доступа куда бы то ни было! Пин-коды, пароли и тому подобное", – напомнили в пресс-службе судов Петербурга.Добавим, что за прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 79 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие от противоправной деятельности аферистов лишились в общей сложности более 26 млн рублей.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky