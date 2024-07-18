На заседании Комиссии Совета законодателей обсудили подготовку профессиональных кадров во...

На заседании Комиссии Совета законодателей обсудили подготовку профессиональных кадров во Владимирской областиПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова предложила предложила разработать «единое ядро» образовательных программ по всем приоритетным специальностям и направлениям подготовки, востребованным на рынке труда. Пока Министерством просвещения такие методические рекомендации разработаны только для педагогических программ. В них прописаны основные требования к подготовке бакалавров, содержатся ключевые характеристики и параметры основных профессиональных образовательных программ подготовки.Спикер Заксобрания также предложила создать механизм перехода на программу специализированного высшего образования с учетом имеющегося базового и увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- На сегодняшний день бюджетных мест в аспирантуру выделяется на уровне 1% от общего количества. И это немного на самом деле. Многие ребята не смогут поступить по коммерческим условиям. Очевидно, что многие студенты не имеют возможности поступить на коммерческих условиях. Мы предложили увеличить эту цифру поступления на бюджетные места в аспирантуру, нас поддержали все ВУЗы. Мы с каждым ВУЗом проговорили это. Это тоже очень важно.Ольга Хохлова также предложила пересмотреть систему выделения целевых мест для среднего профессионального образования: у субъектов должна быть возможность создавать квоты для ключевых предприятий. Это позволит эффективно решать проблему нехватки рабочих кадров.