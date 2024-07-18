Прокуратура заставила подрядчиков устранить нарушения.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о выявлении проблем с объектами водоснабжения, построенными в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Меленковском районе спустя 1-2 года после завершения работ.Проверки, проведенные в селах Архангел, Илькино, деревнях Максимово, Верхоунжа, Копнино и Кулаки, выявили нарушения на каждом объекте. Это включает требование восстановления герметичности отстойников на водозаборах, деформацию отмосток возле водопроводных колодцев, отслоение краски на заборе и молнееприемнике, а также частичное обваливание асфальтового покрытия.Подрядчиков, включая ООО "УВА", ООО ПКФ "ГидроРемТех", ООО "Торгпроект" и ООО СК "КИТ", было обязано устранить эти нарушения по требованию прокуратуры. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.