Перед судом предстанет жительница Александровского района, обвиняемая в убийстве сожителя В...

Перед судом предстанет жительница Александровского района, обвиняемая в убийстве сожителяВ отношении жительницы города Струнино завершено расследование уголовного делаВ пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области сообщили, что в апреле 2024 года ранее судимая жительница Струнино распивала спиртное вместе с сожителем в одном из общежитий города. У них возобновился конфликт, произошедший ранее на почве ревности, в ходе чего женщина нанесла сожителю удар ножом в грудь.Не придав серьезности ранению, обвиняемая пошла к знакомому жителю общежития, чтобы рассказать о случившемся. В это время лежащего на полу потерпевшего обнаружил другой жилец дома, который вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавший был госпитализирован в больницу, однако вскоре скончался от сильной кровопотери.Женщину заключили под стражу.В ходе расследования судом по ходатайству следователя СК в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области