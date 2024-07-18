Золотые ворота Владимира теперь недоступны для обзора. Реставрация одного из символов города продолжается. Этим летом строительные леса вокруг белокаменного памятника древнерусского

Золотые ворота Владимира теперь недоступны для обзора. Реставрация одного из символов города продолжается. Этим летом строительные леса вокруг белокаменного памятника древнерусского зодчества XII века обтянули защитной сеткой зеленого цвета. Гости и жители областного центра с пониманием относятся к подобным видам. Наталья, турист Это очень здорово, когда город желает сохранить архитектурные памятники. Пусть сейчас временно будет