Рифат Сабитов избран заместителем председателя Общественного совета при Минцифры России Сегодня...

Рифат Сабитов избран заместителем председателя Общественного совета при Минцифры РоссииСегодня состоялось первое заседание нового состава совета. В нём принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Рифат Сабитов избран заместителем председателя Общественного совета при Минцифры России.На встрече подвели итоги работы прошлого состава Общественного совета и определили приоритетные направления работы на будущее. Рифат Сабитов подчеркнул, что обновился не только сам состав совета, но и подход к работе экспертов.«Состав совета существенно обновился, в него вошли представители блогерского сообщества, медиаиндустрии, сферы интернет-технологий. Мы приняли решение организовать в рамках совета несколько тематических рабочих групп и активно привлекать к их деятельности сторонних экспертов, вовлекать правильные общественные организации. Новацией станет рейтингование членов совета как наглядный показатель их работы», — отметил Рифат Сабитов.А новым председателем общественного совета при Минцифры России стал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.Источник - ГТРК «Ставрополье»