С начала 2024 года на территории Владимирской области зарегистрировано 34 лесных пожара общей площадью свыше 13 га.

С начала 2024 года на территории Владимирской области зарегистрировано 34 лесных пожара общей площадью свыше 13 га. Также за текущий период произошло 207 возгораний травы. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Кроме того, во Владимирской области случилось 1718 техногенных пожаров, во время которых погибли 50 человек.В ведомстве отмечают, что в жару даже незначительное возгорание может моментально разрастись и привести к плачевным последствиям.«Напоминаем, что с 29 мая во Владимирской области установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается разведение огня на природе», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.