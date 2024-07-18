Что лучше выбрать — квартиру или частный дом? И где лучше его построить? Нужно ли брать коттедж в ипотеку? На такие важные вопросы ответили специалисты строительной компании «Эколайф». За 11

Что лучше выбрать — квартиру или частный дом? И где лучше его построить? Нужно ли брать коттедж в ипотеку? На такие важные вопросы ответили специалисты строительной компании «Эколайф». За 11 лет фирма реализовала уже несколько коттеджных поселков. В их числе – Благовещенское, Бородино, Колокша и Ставровская горка. Строительная компания уделяет большое внимание инфраструктуре, поэтому в