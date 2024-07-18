28 жертв водной стихии – спасатели бью тревогу. По сравнению с прошлым годом, это на 18 погибших больше. В регионе проходят рейды, чтобы выявить купающихся в неположенном месте и

28 жертв водной стихии – спасатели бью тревогу. По сравнению с прошлым годом, это на 18 погибших больше. В регионе проходят рейды, чтобы выявить купающихся в неположенном месте и неположенном состоянии (пьяных). В этой работе спасателям помогают беспилотники. Так, один из рейдов прошел 17 июля в Вязниковском и Гороховецком районах. Сотрудники МЧС запускали летательные аппараты,