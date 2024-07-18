Сотрудники МЧС провели рейд по пляжам Владимирской области с привлечением беспилотников
Жара в...
Сотрудники МЧС провели рейд по пляжам Владимирской области с привлечением беспилотников
Жара в регионе должна схлынуть уже к концу недели. Больше, чем кто бы то ни было, этого ждут спасатели. Во Владимирской области за сутки утонули еще два человека. От уговоров и профилактических бесед сотрудники ответственных служб переходят к более решительным мерам. К штрафам. На Клязьме в Вязниковском и Гороховецком районах сегодня прошел большой рейд с привлечением беспилотников МЧС. Слово - Марии Городской.
Радостный детский визг и плеск воды там, где накануне обнаружили тело утопленника. Девятнадцатилетний молодой человек заплыл за буйки. Глубина озера там - семь метров. Пляж на Старке - очень популярное место отдыха у ковровчан.
Елена, местная жительница:
- Как водичка?
- Здравствуйте! Замечательная. Правда, немного загрязнена, мне кажется.
- Не боитесь здесь купаться?
- Нет, не боимся.
А это уже берег Клязьмы в Вязниках. Сидеть, играть у воды разрешено, купаться - нет. Сотрудникам ГИМС и представителям администрации загорать некогда. Нужно объяснять взрослым простые истины. Отдыхающие, конечно, не в восторге.
- Пляж плохой, сделайте хороший!
- Успокойтесь, пожалуйста! Вы что агрессируете?
- Вы сами начали!
А статистика с каждым днём всё хуже. За полтора месяца купального сезона людей утонуло столько же, сколько за весь прошлый год. Среди жертв - двое детей.
Погибшие взрослые в большинстве своем были пьяны. Разрешенных для купания мест в регионе больше не стало. Официальных пляжей 42. Из них 7 - в Вязниковском районе. Несанкционированных мест, конечно, намного больше.
Анастасия Хенова, начальник курсов гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС Вязниковского района:
- Ну, думают, что ни с кем не случится эта беда, понимаете? Есть такие люди, которые принципиально не выходят из воды. Тогда мы привлекаем сотрудников внутренних дел.
В запрещённых местах для купания нельзя, что называется, даже "ножки помочить". Например, вязниковская река Волшник не прошла проверку Роспотребнадзора.
- Прямо сейчас, пока мы записываем синхрон, можно увидеть, что отдыхающих ничего не пугает.
На нарушителей сотрудники МЧС теперь смотрят "свысока". Нелегальные заплывы снимают на камеру квадрокоптеров.
Докричаться до людей пытаются с помощью громкоговорителей.
Сергей Федунов, старший инспектор ГИМС Главного Управления МЧС России по Владимирской области:
- Все люди хотят немного охладиться, в том числе - в таких местах, где это делать опасно. Беспокоит то, что купаются в состоянии алкогольного опьянения.
В чем причина гибели людей - жара, алкоголь, власти, которые не обустраивают новые пляжи. Все вместе, - говорят в МЧС. И, в любом случае, безопасность человека - это его ответственность.
Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".