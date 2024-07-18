Сотрудники МЧС провели рейд по пляжам Владимирской области с привлечением беспилотников Жара в...

Сотрудники МЧС провели рейд по пляжам Владимирской области с привлечением беспилотниковЖара в регионе должна схлынуть уже к концу недели. Больше, чем кто бы то ни было, этого ждут спасатели. Во Владимирской области за сутки утонули еще два человека. От уговоров и профилактических бесед сотрудники ответственных служб переходят к более решительным мерам. К штрафам. На Клязьме в Вязниковском и Гороховецком районах сегодня прошел большой рейд с привлечением беспилотников МЧС. Слово - Марии Городской.Радостный детский визг и плеск воды там, где накануне обнаружили тело утопленника. Девятнадцатилетний молодой человек заплыл за буйки. Глубина озера там - семь метров. Пляж на Старке - очень популярное место отдыха у ковровчан.Елена, местная жительница:- Как водичка?- Здравствуйте! Замечательная. Правда, немного загрязнена, мне кажется.- Не боитесь здесь купаться?- Нет, не боимся.А это уже берег Клязьмы в Вязниках. Сидеть, играть у воды разрешено, купаться - нет. Сотрудникам ГИМС и представителям администрации загорать некогда. Нужно объяснять взрослым простые истины. Отдыхающие, конечно, не в восторге.- Пляж плохой, сделайте хороший!- Успокойтесь, пожалуйста! Вы что агрессируете?- Вы сами начали!А статистика с каждым днём всё хуже. За полтора месяца купального сезона людей утонуло столько же, сколько за весь прошлый год. Среди жертв - двое детей.Погибшие взрослые в большинстве своем были пьяны. Разрешенных для купания мест в регионе больше не стало. Официальных пляжей 42. Из них 7 - в Вязниковском районе. Несанкционированных мест, конечно, намного больше.Анастасия Хенова, начальник курсов гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС Вязниковского района:- Ну, думают, что ни с кем не случится эта беда, понимаете? Есть такие люди, которые принципиально не выходят из воды. Тогда мы привлекаем сотрудников внутренних дел.В запрещённых местах для купания нельзя, что называется, даже "ножки помочить". Например, вязниковская река Волшник не прошла проверку Роспотребнадзора.- Прямо сейчас, пока мы записываем синхрон, можно увидеть, что отдыхающих ничего не пугает.На нарушителей сотрудники МЧС теперь смотрят "свысока". Нелегальные заплывы снимают на камеру квадрокоптеров.Докричаться до людей пытаются с помощью громкоговорителей.Сергей Федунов, старший инспектор ГИМС Главного Управления МЧС России по Владимирской области:- Все люди хотят немного охладиться, в том числе - в таких местах, где это делать опасно. Беспокоит то, что купаются в состоянии алкогольного опьянения.В чем причина гибели людей - жара, алкоголь, власти, которые не обустраивают новые пляжи. Все вместе, - говорят в МЧС. И, в любом случае, безопасность человека - это его ответственность.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".