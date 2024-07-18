Погибшим, которого нашли на улице Куйбышева в багажнике припаркованного авто у дома №5, оказался 47-летний мужчина. Он прописан в Камешковском районе, сообщил «Шестому каналу» собственный

Погибшим, которого нашли на улице Куйбышева в багажнике припаркованного авто у дома №5, оказался 47-летний мужчина. Он прописан в Камешковском районе, сообщил «Шестому каналу» собственный источник из правоохранительных органов. Полицейские обнаружили труп вечером 17 июля. Новость об этом разлетелась по соцсетям. Владимирцы рассказывали, что машина у дома стояла давно и никто ее не трогал, а