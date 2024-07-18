Ставка по ипотеке во Владимирской области может достигнуть 24% годовых Обычная ипотека для тех...

Ставка по ипотеке во Владимирской области может достигнуть 24% годовыхОбычная ипотека для тех людей, кто не входит в категории льготных, становится всё дороже. К середине июля средние ставки предложений банков из числа крупнейших приблизились к 20% годовых, сообщает газета "Коммерсантъ".Глава ЦБ России Набиуллина уже выразила обеспокоенность, что рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов.Как отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, доля оставшихся льготных программ в изменившихся условиях составит около 40–50%, при этом осенью 2024 года ставка по обычной ипотеке может достигнуть 24% годовых.По оценке старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, на фоне отсутствия ощутимой разницы в ставках на первичном и вторичном рынке спрос будет перетекать в пользу последнего:«Такое жилье объективно не требует немедленных дополнительных расходов на ремонт и мебель. Кроме того, достигнутая разница в стоимости жилья в 50% также делает вторичный рынок более привлекательным. Вместе с тем действующие высокие процентные ставки охладят спрос на ипотеку, причем в большей мере на первичную недвижимость»Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky