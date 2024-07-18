В одном из районов Владимира нашли труп в багажнике автомобиля. Полицейские обнаружили тело вечером 17 июля возле пятого дома на улице Куйбышева в Веризино. Выяснилось, что в багажнике «Рено

В одном из районов Владимира нашли труп в багажнике автомобиля. Полицейские обнаружили тело вечером 17 июля возле пятого дома на улице Куйбышева в Веризино. Выяснилось, что в багажнике «Рено Логан», припаркованном возле популярного супермаркета, несколько дней лежал труп мужчины. Новость об этом разлетелась по соцсетям. Владимирцы рассказывали, что машина у дома стояла давно и никто