Правоохранители разыскивают владельца машины.

Правоохранители разыскивают владельца машины, а также выясняют личность погибшего. С подробностями – vladaif.ruТело в машинеУжасную находку вечером 17 июля сделали жители улицы Куйбышева областного центра. Людей привлёк неприятный запах, который доносился от припаркованного во дворе дома №5А «Рено Логана».Очевидцы говорили, что сначала ощутили сильный трупный запах, а потом заметили ползающих по багажнику автомобиля опарышей и мух.Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли иномарку и обнаружили в багажнике тело человека.Жители предполагают, что, судя по запаху, труп мог пролежать в машине несколько дней.В региональном Следкоме подтвердили, что информация, разлетевшаяся по социальным сетям, не фейк.- По данному факту проводится проверка, - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина.Как в кино?По информации источника «АиФ», при визуальном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. Но от чего умер человек, эксперты смогут сказать только после вскрытия. Являлся ли погибший хозяин транспортного средства, сейчас выясняют правоохранители.Тем временем, пользователи соцсетей начали выдвигать свои предположения и опасения по поводу случившегося.«Пару недель назад в такси водитель «Логана» пропал», - написал пользователь под ником Antonio.«У этой машины не тот номер», - ответил пользователь Игорь.«Сначала фильм про 90е, теперь косплей на 90е?» - написал Денис, имея ввиду съемки сериала «Дети Флоры», которые не так давно проводились во Владимире.