Перед судом предстанут двое жителей Гороховца, работавшие в сетевом магазине бытовой техники и электроники.

Перед судом предстанут двое жителей Гороховца, работавшие в сетевом магазине бытовой техники и электроники. Фигурантов обвиняют присвоении и растрате, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что с января по апрель обвиняемые продали гражданам 36 товаров на общую сумму свыше 637 тыс. рублей. При этом они не оформляли документы, а выручку забирали себе.Отмечается, что фигуранты признали свою вину и целиком возместили ущерб. Уголовное дело передано в суд.