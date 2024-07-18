Житель Гусь-Хрустального получил ограничение свободы на год за ложное сообщение о готовящемся взрыве здания полиции. Такое наказание выбрано в связи с тем, что мужчина действовал из

Житель Гусь-Хрустального получил ограничение свободы на год за ложное сообщение о готовящемся взрыве здания полиции. Такое наказание выбрано в связи с тем, что мужчина действовал из хулиганских побуждений, объяснили в пресс-службе горсуда. Преступление было совершено в марте 2024 года. Гусевчанин, будучи пьяным, позвонил в «102» и сообщил дежурному заведомо ложную информацию об акте терроризма. Он