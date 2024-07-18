В Муроме прошел первый фестиваль классического искусства Муромская Ротонда Очередные семейные...

В Муроме прошел первый фестиваль классического искусства "Муромская Ротонда"Очередные семейные выходные прошли в Муроме в парке 50-летия Советской власти.В программе: пленэр муромских художников и ассоциации художников-педагогов Москвы и Подмосковья, концерт стипендиатов фонда "Новые Имена" Дениса Мацуева. И литературная программа "Поэтпросвет".Семейные выходные - проект главы округа Евгения Рычкова. Он стартовал в начале лета и радует гостей и жителей города разными форматами.Мария Рубцова, и.о. начальник управления культуры администрации о.Муром:- Чтобы каждые выходные любители разного вида музыки, искусств могли прийти вместе со своей семьей на городские площадки и насладиться классикой, джазом. Или, может быть, роком.