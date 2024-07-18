В Петушках судили закладчика. Иностранец согласился на предложение о работе из интернета и теперь проведет 6 лет в колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре, установлено, что

В Петушках судили закладчика. Иностранец согласился на предложение о работе из интернета и теперь проведет 6 лет в колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре, установлено, что осенью 2023 года неустановленное лицо предложило в интернете мужчине подработку, связанную с распространением наркотиков. Осужденный согласился. Ему отправили адрес в Домодедово, где была спрятана оптовая партия наркотических средств