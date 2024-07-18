Владимирские юные натуралисты приняли участие во Всероссийских юннатских экспедициях Они проходят...

Владимирские юные натуралисты приняли участие во Всероссийских юннатских экспедицияхОни проходят по всей стране, в том числе - в загородном парке областного центра.Ребята познавали флору и фауну нашего края и проходили экологическую квест-игру. Например, на одной из станций юннатам нужно было найти и определить различные виды птиц, которые обитают в лесу Загородного парка. А на другой занимались вопросами гидробиологии: исследовали местные водоёмы. Участники - школьники и студенты от 8 до 25 лет.