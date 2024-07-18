С 29 июля гражданам станут выдавать разрешения на добычу пернатой дичи в летне-осенний период на территории общедоступных угодий Владимирской области.

С 29 июля гражданам станут выдавать разрешения на добычу пернатой дичи в летне-осенний период на территории общедоступных угодий Владимирской области. Об этом рассказала региональной Госохотинспекции.«Просьба не подавать заявления на добычу раньше указанного срока», - говорится в сообщении пресс-службы.Сам сезон охоты стартует с 17 августа.