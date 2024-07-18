Поликлиники в Юрьевце и на улице Тракторной обновили. Об этом сообщил губернатор Владимирской области в соцсетях. Поликлиника в Юрьевце уже частично переехала из старого корпуса по

Поликлиники в Юрьевце и на улице Тракторной обновили. Об этом сообщил губернатор Владимирской области в соцсетях. Поликлиника в Юрьевце уже частично переехала из старого корпуса по соседству с 6-й горбольницей на первый этаж жилого дома №3 на улице Всесвятской. На прежнем месте, по словам Александра Авдеева, медикам было очень тесно. С 12 июля там уже