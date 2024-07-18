Во Владимире состоялся крестных ход в память о мученической кончине Андрея Боголюбского Со дня...

Во Владимире состоялся крестных ход в память о мученической кончине Андрея БоголюбскогоСо дня мученической кончины князя Андрея Боголюбского прошло ровно 850 лет. Во Владимире прошел крестный ход, а в Свято-Успенском кафедральном соборе - Божественная литургия. Подробнее - Мария Городская.- И весь живот наш Христу Богу предадим!В Успенском соборе, выдающемся памятнике белокаменного зодчества, а когда-то и главном храме Владимиро-Суздальской Руси, разливаются праздничные песнопения - в память о мученической кончине Андрея Боголюбского.Великий князь погиб 850 лет назад от рук заговорщиков. В молитве склонились настоятельницы епархиальных монастырей и Архиерейских подворий, сёстры милосердия Свято-Георгиевского сестричества, многочисленные прихожане и паломники.Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова-на-Нерли, - все эти белокаменные шедевры были возведены в годы правления Андрея Боголюбского. При великом князе политический центр Руси переместился из Киева во Владимир. А Владимиро-Суздальское княжество стало сильнейшим. Оставленное наследие поражает до сих пор.Стефан, епископ Ковровский:- Дай Бог, чтобы и мы, последователи, ему и другим святым угодникам Божиим несли свой крест с честью и достоинством. Всем помощи Божией и духовной радости!В юбилейный год в областной столице впервые предметно обсуждают детали установки памятника Андрею Боголюбскому. Скульпторы, архитекторы и общественники пока сходятся во мнении, что лучшей площадкой для него будет Спасский холм.Мария Городская. "Вести-Владимир".