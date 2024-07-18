Мэрия готова заплатить 56 млн рублей.

Во Владимире власти ищут поставщика двух новых троллейбусов на автономном ходу. Информация опубликована на портале госзакупок.Мэрия готова заплатить за общественный транспорт 56 млн рублей. Новые троллейбусы должны быть низкопольные, с площадкой для колясок — для комфорта маломобильных граждан и пассажиров с детьми.В салоне нужны кондиционеры, информационное табло, камеры наблюдения, навигация, валидаторы для оплаты и система подсчета пассажиров.Троллейбусы нужно будет поставить до 6 ноября 2024 года.