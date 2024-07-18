Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Во Владимире зафиксировали массовое нашествие ясеневой златки. Инспекторы установили карантинную зону.Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. Обследование карантинной фитосанитарной зоны, которую установили по вредителю еще в прошлом году, проводили с 6 июня по 1 июля.Специалисты проверили деревья вдоль дороги от остановки общественного транспорта «Коммунар» до остановки «Загородный парк». Они исследовали деревья следующих пород — ясень и клен ясенелистный.Напомним, что ясеневая изумрудная златка включена в Единый перечень карантинных объектов. Вред деревьям наносят личинки: они проникают под кору и выгрызают ее. На третий-четвертый год насаждения погибают.Сейчас очаг заражения охватывает практически весь Владимир. Мэрия должна принять незамедлительные меры.Ранее мы подробно рассказали .