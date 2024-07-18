Во владимирском отделении Банка России рассказали о годовой инфляции в июне. Она выросла с майских 8,4% до 8,6%. В целом это связано с ростом издержек производителей продовольствия и

Во владимирском отделении Банка России рассказали о годовой инфляции в июне. Она выросла с майских 8,4% до 8,6%. В целом это связано с ростом издержек производителей продовольствия и поставщиков услуг. Кроме того, на инфляцию повлиял эффект низкой базы цен на отдельные овощи и фрукты. Вероника Кочеткова, руководитель направления экономического отдела владимирского отделения Банка России Статистический