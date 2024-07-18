Инфляция повысилась с 8,4 до 8,6 процента.

В июне 2024 года во Владимирской области подорожали бананы. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.Годовая инфляция выросла с майских 8,4 до 8,6 процента.«Статистический эффект базы учитывает, каким был предыдущий показатель, с которым сравнивались свежие данные. Поясню на примерах. В июне прошлого года цены на бананы были ниже из-за значительных зарубежных поставок. В этом году предложение на рынке сократилось, в итоге — в июне этого года цены на бананы выросли», — объяснила Вероника Кочеткова, руководитель направления экономического отдела.То же самое произошло с ценами на помидоры. На их урожайность повлияла жаркая погода, поэтому число предложений уменьшилось.Кроме того, во Владимирской области подорожали сыр, творог и кисломолочные продукты. Причиной стал рост издержек производителей на оплату труда, упаковку и логистику.Подешевели в регионе сухие корма для животных. Это связано с ростом производств в России.