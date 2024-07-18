Жителю Вязников, который едва не закопал должницу заживо, вынесли приговор. Благодаря наличию маленьких детей, отсутствию судимости и привлечения к ответственности, а также признанию вины

Жителю Вязников, который едва не закопал должницу заживо, вынесли приговор. Благодаря наличию маленьких детей, отсутствию судимости и привлечения к ответственности, а также признанию вины мужчина получил наказание в виде принудительных работ на год с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе Вязниковского горсуда. Напомним, преступление было совершено в начале