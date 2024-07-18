Жителю Вязников, который едва не закопал должницу заживо, вынесли приговор. Благодаря наличию маленьких детей, отсутствию судимости и привлечения к ответственности, а также признанию вины
<a href="https://33live.ru/novosti/18-07-2024-vyaznikovca-zastavivshego-dolzhnicu-kopat-sebe-mogilu-prigovorili-k-prinuditelnym-rabotam.html" target="_blank">Вязниковца, заставившего должницу копать себе могилу, приговорили к принудительным работам</a> - Жителю Вязников, который едва не закопал должницу заживо, вынесли приговор. Благодаря наличию маленьких детей, отсутствию судимости и привлечения к ответственности, а также признанию вины
[url=https://33live.ru/novosti/18-07-2024-vyaznikovca-zastavivshego-dolzhnicu-kopat-sebe-mogilu-prigovorili-k-prinuditelnym-rabotam.html]Вязниковца, заставившего должницу копать себе могилу, приговорили к принудительным работам[/url] - Жителю Вязников, который едва не закопал должницу заживо, вынесли приговор. Благодаря наличию маленьких детей, отсутствию судимости и привлечения к ответственности, а также признанию вины