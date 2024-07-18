За ложное сообщение о готовящемся взрыве житель Гусь-Хрустального получил срок Гусь-Хрустальным...

За ложное сообщение о готовящемся взрыве житель Гусь-Хрустального получил срокГусь-Хрустальным городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению в ложном сообщении о готовящемся взрывеУстановлено, что гусевчанин в марте 2024 года в состоянии алкогольного опьянения позвонил со своего мобильного телефона на номер «102» и сообщил дежурному заведомо ложную информацию об акте терроризма - готовящемся взрыве здания МО МВД России «Гусь-Хрустальный».В ходе мероприятий по поиску взрывного устройства в здании полиции ничего не было обнаружено.Подсудимый вину признал, утверждая об отсутствии злого умысла."При назначении наказания суд, учитывая все обстоятельства дела, принимая во внимание данные о личности подсудимого, пришел к выводу, что мужчина действовал из хулиганских побуждений", - пояснили в пресс-службе суда города Гусь-Хрустальный.Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.Фото: пресс-служба Гусь-Хрустального городского суда