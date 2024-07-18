За прошедшую неделю полицейские зарегистрировали 79 преступлений, связанных с мошенниками-айтишниками. Они похитили у доверчивых жителей Владимирской области более 26 миллионов рублей,

За прошедшую неделю полицейские зарегистрировали 79 преступлений, связанных с мошенниками-айтишниками. Они похитили у доверчивых жителей Владимирской области более 26 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе МВД региона. Так, 8 июля 47-летнему муромлянину позвонил «специалист службы безопасности банка» и заверил, что сбережения мужчины необходимо срочно перевести на безопасный счет, поскольку их якобы пытались украсть. Так житель Мурома