За приобретение и хранение наркотика жительница Владимира может надолго отправиться в колонию В...

За приобретение и хранение наркотика жительница Владимира может надолго отправиться в колониюВ отношении жительницы Владимира утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.По информации пресс-службы областной прокуратуры, в июне 2024 года 24-летняя девушка, имея на протяжении последнего года пагубное пристрастие к употреблению марихуаны, решила пройти по улицам города с целью поиска мест, пригодных для организации тайников с наркотиками, так называемых «закладок».Поиски увенчались успехом и неподалеку от здания ДТЮ она обнаружила свёрток с пакетом, в котором находилась марихуана (каннабис). Часть найденного наркотика она выкурила дома, а часть решила на следующий день перепрятать на территории Фрунзенского района во Владимире, опасаясь хранить его в жилище.Не успев завершить задуманное, обвиняемая была остановлена сотрудниками полиции, которым её поведение показалось подозрительным.Вес изъятого у злоумышленницы наркотика превысил 100 грамм.Уголовное дело будет рассмотрено Фрунзенским районным судом г. Владимира.Суд может назначить женщине до 10 лет лишения свободы.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky