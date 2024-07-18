В общежитии во Владимирской области ссора привела к непоправимым последствиям.

Весной 2024 года, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, в гражданском общежитии в Струнино произошёл инцидент. В процессе конфликта проживающая ударила сожителя ножом в грудь.После совершённого, женщина ушла к товарищу рассказать о сложившийся ситуации, поскольку не придала значения нанесённому ущербу. Потерпевшего обнаружил другой жилец здания и вызвал скорую, однако спасти жизнь мужчины не удалось.На время следствия избрано заключения под стражу в качестве меры пресечения. На данный момент дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.