Во втором туре французской Лиги 1 Ницца на выезде обыграла Ним со счетом 2:1. После игры полузащитник победителей Адриен Тамез попрощался с товарищами и болельщиками, прибывшими поддержать команду на выезде.

Во втором туре французской Лиги 1 "Ницца" на выезде обыграла "Ним" со счетом 2:1. После игры полузащитник победителей Адриен Тамез попрощался с товарищами и болельщиками, прибывшими поддержать команду на выезде.24-летний полузащитник находится в шаге от перехода в "Спартак". Клубы уже согласовали сделку, и со дня на день Адриен пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с москвичами. Ориентировочная цена Тамеза – 9 миллионов евро.После победы над "Нимом" Адриен обнялся с другими игроками "Ниццы", после чего подошел к сектору болельщиков команды с Лазурного берега. Французская пресса усмотрела в этих действиях футболиста прощание с командой, в которой он провел два сезона.