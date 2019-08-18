Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя и табака, говорится в программах Укрепление общественного здоровья, размещенных на сайте ведомства.

Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя и табака, говорится в программах "Укрепление общественного здоровья", размещенных на сайте ведомства.В частности, для определения злоупотребляющих спиртным сотрудников работодатель может использовать алкотестер, которыми обычно вооружены сотрудники ГИБДД. Проверки персонала могут быть как плановыми, так и случайными, а также при подозрении на опьянение, при несчастных случаях и повторные.Еще одна вредная привычка, мешающая работе, курение. По статистике, Россия теряет от 0,8 до 2% ВВП из-за низкой производительности труда, связанной с перекурами. Скрининг сотрудников на потребление табака предлагается проводить регулярно. А помощь в отказе от курения включить в пакет ДМС. В рекомендациях советуют отказаться от "курилок" внутри зданий, а уличные разместить не ближе 15 метров от здания.Минздрав рекомендует руководителям снижать зарплату в зависимости от того, как долго курит его подчиненный и как часто он это делает.Помимо наказаний Минздрав советует ввести и методы поощрения здорового образа жизни. Например, дополнительно к отпуску давать один или несколько дней некурящим сотрудникам. Чтобы стимулировать работников на более здоровый образ жизни, в офисах могут появиться зоны для физических упражнений и комнаты релакса с массажными кореслами, капсулами для сна, бесплатными фруктами.Также не мешает пересмотреть ассортимент вендинговых аппаратов. Сейчас в них в основном "вредная" еда: чипсы, сухарики, сладкая газировка. В Минздраве предложили заменить эти продукты на нежирные йогурты, зерновые батончики, яблочные чипсы и другие полезные снеки. А ассортимент в столовой и кафе расширить салатами, овощными и фруктовыми закусками, рыбой и бобовыми культурами.Под защитой Минздрава оказались и любители домашней еды. Для таких сотрудников ведомство рекомендует оборудовать комнаты с микроволновыми печами, чайниками, кулерами с питьевой водой.