На границе сектора Газа Армия обороны Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам.

На границе сектора Газа Армия обороны Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам. Об этом сообщили представители армейской пресс-службы.Как уточняется, у забора безопасности на севере сектора Газа военные заметили несколько вооруженных подозреваемых. Танк Армии обороны Израиля и боевой вертолет открыли по ним огонь, передает РИА Новости.Ранее СМИ сообщали, что военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. До этого израильским военным удалось перехватить одну палестинскую ракету, после чего они нанесли авиаудары по двум подземным объектам боевиков.На этот раз об ответных действиях пока ничего не сообщается. Обычно на палестинские обстрелы израильская армия отвечает авиаударами по объектам боевиков исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность на любые действия с территории подконтрольного анклава.