Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден на окраине Кишинева с простреленной головой. Полиция полагает, что это самоубийство.

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден на окраине Кишинева с простреленной головой. Полиция полагает, что это самоубийство, говорится в распространенном заявлении правоохранительных органов молдавской столицы.Сообщение о том, что на трассе R-6 обнаружен человек с огнестрельной раной в области головы, поступило в субботу в девятом часу вечера. В полицию звонил водитель Лункашу. Соратник Плахотнюка попросил водителя отвезти его за город, что-то написал на листке бумаги и вышел из машины, сказав, что намерен подышать свежим воздухом. Затем водитель услышал выстрел и нашел Лункашу с раной в голове. Рядом был обнаружен пистолет "Astra".В предсмертной записке говорилось: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".Лункашу был женат на одной из сестер Плахотнюка и был его одним из ближайших деловых партнеров. Он являлся учредителем нескольких компаний, которые занимались экспортом, строительством, торговлей сигаретами и др. Погибший вместе с членами семьи владел несколькими домами, квартирами и другими объектами недвижимости в Кишиневе. Ему также официально принадлежит жилой дом с приусадебным участком в элитном районе Кишинева, построенный в стиле Белого дома в Вашингтоне, который был приобретен им для олигарха, и о котором, скорее всего, говорится в записке.В начале июня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии Плахотнюка, сформировав новое правительство. Демократы отказались уходить в оппозицию и через подконтрольный Конституционный суд объявили парламент и новый кабмин незаконными, организовав протесты своих сторонников в Кишиневе. Однако после того, как поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил полномочия депутата.Тем временем парламент Молдавии принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране, а вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против олигарха. В июне МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.