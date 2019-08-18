Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit. Об этом пишет BBC. По информации издания, это должно произойти во время первой заграничной поездки политика в новом статусе.Тем временем, издание The Sunday Times опубликовало правительственный документ, предупреждающий о том, что в стране будет нехватка продовольствия и лекарств, если Лондон решится на "развод" с ЕС без сделки. В этом случае Лондон планирует начать выполнение операции "Желтый молот".В публикации также говорится о том, что в стране начнут расти цены на продукты и сокращаться рабочие места.