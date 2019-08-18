Британский велосипедист Нил Кэмпбелл в субботу побил рекорд скорости на велосипеде среди мужчин на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире.

Британский велосипедист Нил Кэмпбелл в субботу побил рекорд скорости на велосипеде среди мужчин на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире. Он преодолел дистанцию 200 метров, передает телеканал "Россия 24". Для разгона он использовал автомобиль Porsche Cayenne. Кэмпбелл смог разогнаться до 280 километров в час.Предыдущий рекорд среди мужчин установил Фред Ромпельберг в соляных равнинах Бонневилля в Америке 1995 году. Общий рекорд скорости езды на велосипеде в потоке — 296,009 километров в час — в настоящее время принадлежит женщине Дениз Мюллер-Коронек.