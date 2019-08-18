Порту в матче второго тура чемпионата Португалии по футболу нанес крупное поражение команде Витория из Сетубала. Три мяча в составе победителей забил бывший нападающий Спартака Зе Луиш.

"Порту" в матче второго тура чемпионата Португалии по футболу нанес крупное поражение команде "Витория" из Сетубала. Три мяча в составе победителей забил бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш.Нападающий отличился на 11, 23 и 63 минутах. Ранее Зе Луиш уже забить мяч в матче Лиги чемпионов в ворота "Краснодара", завершившемся победой российского клуба 3:2.Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш вернулся в Португалию после четырех сезонов, проведенных в составе московского "Спартака". 28-летний футболист подписал с "драконами" контракт до 2023 года.