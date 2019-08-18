Певец Дима Билан опубликовал на своей странице новый пост. Под ним он сделал шокирующее признание.

Певец Дима Билан опубликовал на своей странице новый пост. Под ним он сделал шокирующее признание.Исполнитель рассказал, что Натаья была его подростковой любовью. По его словам, он просыпался ночью от чувства восторга и ее образа."Магическая привлекательность, сексуальность и неуловимость образа, как шлейф духов, который услышав один раз запоминаешь на всю жизнь, делали со мной что-то невообразимое, пацаны меня поймут, что это такое в юности!", – предался воспоминаниям артист.Скандальный блогер Лена Миро имеет свое мнение на этот счет. "Если вдруг человек начинает публично нести какую-то ахинею о своих юношеских поллюциях, можно предположить две вещи: он или под препаратами, или вконец уже двинулся головой", – ехидно отметила девушка."Я был влюблен в нее страшно!", – открыто признался Билан.Лена не разделяет взглядов Димы. Она считает, что о Наталии нечего сказать хорошего, кроме ее внешности. Кроме того, она не скрывает своего удивления относительно предпочтений певца."Глядишь, через пару лет заявит, что и Аллу Борисовна ему в детстве снилась, и сменит Галкина на боевом посту у ложа разлагающейся Беладонны", – подытожила Миро.