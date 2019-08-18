После смерти певицы Жанны Фриске ее сын Платон остался под крылом своего отца Дмитрия Шепелева. Накануне телеведущий открыто рассказал о его методах воспитания и отношении к мальчику.

После смерти певицы Жанны Фриске ее сын Платон остался под крылом своего отца Дмитрия Шепелева. Накануне телеведущий открыто рассказал о его методах воспитания и отношении к мальчику.Супруг исполнительницы признался, что пытается не баловать мальчика. Но вот только у него это не всегда получается.Шепелев использует в воспитательных целях систему поощрений. Так, существенные подарки он дарит стабильно раз в месяц. А вот с мелочами дела обстоят иначе. Чтобы получить, например, настольную игру или наклейку Платон должен приложить усилия: одержать победу в футбольном матче или получить хорошую оценку за игру на фортепиано.Одинокий отец заявил, что никогда не жалеет денег на сына. И как бы не пытался, Дмитрий все-равно часто балует Платона."Даже если и балую его иногда, то почему бы и нет? Кого же еще – внуков что ли?" – высказался ведущий.Недавно телеведущий устроил сыну грандиозный праздник по случае его дня рождения. Специально для вечеринки он пригласил из Санкт-Петербурга двух рыцарей, которые на глазах у именинника в полной амуниции дрались на мечах. Еще был конь.После в детском саду он устроил вечеринку с пятью ряжеными пиратами-аниматорами. Кроме того, там была дискотека, бумажный фейерверк и торт в форме разбойника Черная борода.