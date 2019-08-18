Со временем они появятся во всех муниципальных районах

Со временем они появятся во всех муниципальных районахДо конца года в Костромской области установят 10 площадок для подготовки и сдачи норм ГТО, сообщает пресс-служба губернатора.Создание малых спортивных площадок позволит повысить уровень спортивной подготовки жителей, сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. До конца 2024 года спортивные площадки ГТО появятся во всех муниципальных образованиях.По результатам оценки, проведенной Министерством спорта России, Костромская область является одним из регионов-лидеров по эффективности реализации комплекса ГТО (9 место среди 85 субъектов РФ по итогам первого полугодия 2019 года)