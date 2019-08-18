Наследница Примадонны и юмориста Лиза вновь удивила поклонников звездной пары своими
интеллектуальными способностями. На сей раз дочь Максима Галкина ответила на
вопрос о яйце и курице.
Наследница Примадонны и юмориста Лиза вновь удивила поклонников звездной пары своими
интеллектуальными способностями. На сей раз дочь Максима Галкина ответила на
вопрос о яйце и курице.
Малышка порассуждала о том, что появилось
раньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram Максим Галкин. Лиза перебирала варианты. Когда
отец спросил ее, откуда же у курицы берется яйцо, та ответила: "Из попы ее".
Поняв, что зашла в тупик, Лиза Галкина неожиданно произнесла: "Значит, первым
был петух!". Ответ понравился как юмористу, так и фолловерам Галкина. Брат же
Лизы – Гарри, заявил, что ничего не понял.