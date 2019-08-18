Наследница Примадонны и юмориста Лиза вновь удивила поклонников звездной пары своими интеллектуальными способностями. На сей раз дочь Максима Галкина ответила на вопрос о яйце и курице.

Наследница Примадонны и юмориста Лиза вновь удивила поклонников звездной пары своимиинтеллектуальными способностями. На сей раз дочь Максима Галкина ответила навопрос о яйце и курице.Малышка порассуждала о том, что появилосьраньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram Максим Галкин. Лиза перебирала варианты. Когдаотец спросил ее, откуда же у курицы берется яйцо, та ответила: "Из попы ее".Поняв, что зашла в тупик, Лиза Галкина неожиданно произнесла: "Значит, первымбыл петух!". Ответ понравился как юмористу, так и фолловерам Галкина. Брат жеЛизы – Гарри, заявил, что ничего не понял.