Скандал вокруг певицы Ольги Бузовой, назвавшей себя блокадницей, не утихает. Свое мнение высказала известная телеведущая.

Скандал вокруг певицы Ольги Бузовой, назвавшей себя "блокадницей", не утихает. Свое мнение высказала известная телеведущая.Звезда реалити-шоу "Дом-2" совершила нелепейший поступок, уверена продюсер Диана Бичарова. В резонансном ролике певица Ольга Бузова подвергла осмеянию такие вещи, которые ни при каких обстоятельствах нельзя трогать."Мало того, что в очередной раз выставила себе неумно, мягко говоря, так я не представляю, как теперь просить и умолять на коленях этих великих людей, кто прожил блокаду, о прощении за твой нелепый поступок!", – заявила телеведущая в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Диана Бичарова считает, что в случившемся есть отчасти и вина поклонников звезды. В то время как Ольга Бузова зарабатывает миллионы благодаря выступлениям на корпоративах, люди, пережившие Великую Отечественную войну, живут скромно. "Хотя поверь они заслужили твои миллионы, а ты нет!", – добавила продюсер.Возмущенная телеведущая предложила Ольге Бузовой устроиться к ней посудомойкой. "Если ты так любишь вылизывать тарелки, то я сейчас ищу домработницу, не хочешь поработать у меня? Деньгами, не волнуйся, не обижу, мою посуду ведь будет вылизывать сама !", – обратилась к знаменитости.