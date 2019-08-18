Экс-депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook фотографии документов, свидетельствующих о преступлениях украинских военнослужащих в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Экс-депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook фотографии документов, свидетельствующих о преступлениях украинских военнослужащих в Донецкой и Луганской областях. Это отчет министру обороны страны Степану Полтораку о противоправных действиях силовиков в 2014-2015 годах.Так, в отчете говорится, как в 2014 году контрактник ворвался в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил ее отца, который попытался защитить дочь. Другой военнослужащий, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, один из которых (девочка 2008 года рождения) погиб. Третий случай: двое солдат дезертировали, затем проникли в дом и убили двух женщин. И наконец, рассказывается, как трое военнослужащих, возвращавшихся в часть на такси, что-то не поделили с водителем, возник конфликт, в результате которого таксиста расстреляли из автомата. Во всех случаях были возбуждены дела по статье "Умышленное убийство".В отчете зафиксировано в общей сложности 20 таких преступлений. Там же отмечается, что от действий украинских силовиков в тот период в Донбассе погибли 60 мирных граждан (в 2014 году 23 человека, в 2015-м — 37)."Хочу сказать, военные преступления сроков давности не имеют", — пишет в этой связи Журавко.