17 августа известному актеру Олегу Табакову исполнилось бы 84 года. Его супруга Марина Зудина приоткрыла завесу личной жизни и рассказала о своих переживаниях.

17 августа известному актеру Олегу Табакову исполнилось бы 84 года. Его супруга Марина Зудина приоткрыла завесу личной жизни и рассказала о своих переживаниях.По словам вдову, после смерти мужа ее жизнь разделилась на до и после. Даже сейчас, спустя год после трагедии, ее боль никуда не ушла, она лишь слегка притупилась.Марина неоднократно повторяла, что все годы в браке она чувствовала себя счастливой, защищенной и спокойной. С его уходом рухнула та пресловутая "каменная стена", о которой мечтают женщины, сообщает.Зудина нашла спасение в работе. Она с головой окунулась в творческий процесс. Хотя до этого несколько лет не выступала на сцене.Кроме того, важным аспектом, ради которого вдове приходится быть сильной, остаются ее дети. После смерти Табакова именно юная дочка Маша нашла нужные слова, чтобы успокоить скорбящую мать."Мама, мы справимся, мы сильные, а папа будет нам помогать", – вспоминает Марина слова девочки.К слову, дети Табакова и Зудиной тоже с головой погрузились в работу. Павел пошел по стопам отца и сейчас усердно трудится, чтобы достичь определенных высот в театральном искусстве. Маша, в свою очередь, пока сосредоточена на учебе.